Kaymakam Tuncer, köylülerin dertlerini dinledi - Son Dakika

Kaymakam Tuncer, Dömez Köyü Muhtarı Ali Osman Ölmez'e ziyarette bulunup Dömez köyü hakkında bilgi alarak, köy halkının sorunlarını dinledi. Kaymakam Tuncer daha sonra Dömez köyünün yerleşim yerini gezerek, köy yolunun bakım onarım çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. - BİLECİK

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçeye bağlı Dömez köyünü ziyaret ederek köylülerin dertlerini dinledi.

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