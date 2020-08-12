Kaymakam Tuncer ve Başkan Kılıç tedbirleri denetledi - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınına karşı tedbiri elde bırakmamak için ilçe genelinde denetleme yapıldı.

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç,Buca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Köksal, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Özmen Caddesi üzerindeki esnafı teker teker ziyaret etti.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DENETİMİ

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan "Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi" tedbirleri kararı kapsamında gıda satışı yapan işletmeler başta olmak üzere tüm işyerlerinde inceleme yapıldı. İşletmelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, el dezenfektanı, maske, eldiven, uyarı yazıları ve temel hijyen kuralları denetlendi.

KORONAVİRÜS KARARLILIKLA AŞILACAK

Denetimi yapılan işletmelere "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" yazılı afişler asıldı. Kaymakam Tuncer ve Başkan Kılıç, yaptıkları ziyaretlerde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin önemini anlattı. Tuncer ve Kılıç, koronavirüsle mücadelenin başarıya ulaşması için kurallardan kesinlikle taviz verilmemesini istedi,sürecin ancak hep birlikte kararlılıkla mücadeleyle aşılabileceğimesajını verdi.