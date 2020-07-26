Kaymakam Turan'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığına atanan Hassa Kaymakamı Yusuf Turan onuruna veda yemeği verildi.

Küreci Mahallesindeki bir restoranda düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Özdoğan, diğer kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Turan, yaptığı konuşmada Hassa'yı çok sevdiğini ve özleyeceğini söyledi.

Turan, görev süresi boyunca uyumlu ve titiz çalışmalarından dolayı kurum müdürlerine ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayraktar, Hassa Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Sağır Kaymakam Turan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.