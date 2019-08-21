Kaymakam Turan'dan Başkan Ergün'e Veda Ziyareti

Duygulu anlar yaşayan Turan, "Sizleri unutmayacağım, Manisa'yı unutmayacağım" dedi.

Turgutlu Kaymakamlığı görevinden İstanbul Başakşehir Kaymakamlığı görevine atanan Uğur Turan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu. 4 yıl görev yaptığı Turgutlu ilçesini ve Manisa'yı unutmayacağını dile getiren Kaymakam Turan, "4 yılı aşkın bir süredir Turgutlu'ya, Manisa'ya hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Sizlere şükranlarımı arz etmeye geldim. Bu şehri gönlümüze nakşettik. Turgutlu için sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Harikulade işler yaptınız. Bizlere çok büyük katkılarda bulundunuz. Sizleri unutmayacağım, Manisa'mızı unutmayacağım. Tüm ekibiniz de çok cana yakın insanlar.Büyükşehirin ne zaman kapısını çalsam, güler yüzlü karşılayarak, canı gönülden ilgilendiler. Turgutlu ilçemizde de personeliniz ile yakın diyalog halinde çalıştık. Teşekkür ediyorum" dedi.