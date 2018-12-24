Son Dakika Haberleri: Kaymakam Türker'den Kan Bağışı

Kaymakam Türker'den Kan Bağışı

1 saat önce

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kaymakam Türker'den Kan Bağışı, System.String[]
Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Eşiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan seyyar kan alma aracına gelen Türker, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hayatta insanın başına her şeyin gelebileceğini ve herkesin kan nakline ihtiyaç duyabileceğini belirten Türker, "Bu sebeple tüm vatandaşlarımızdan Türk Kızılayı'na düzenli kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum." dedi.

Kızılay Kan Merkezi Doktoru Sami Yıldırtan ise Artvin'in, kan bağışı konusunda Türkiye'de en duyarlı illerden biri olduğunu belirterek, "Türk Kızılayı olarak herhangi bir vatandaşımızın kan peşinde koşmaması için bugün burada olduğu gibi her yere gidiyoruz. Yeter ki kan vermek için bizleri çağırsınlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:21 Kaynak: AA

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