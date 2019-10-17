Kaymakam Türker, Muratlı Çay Fabrikası'nda incelmelerde bulundu

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçedeki Muratlı Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrikada 2019 yılında yapılan üretim ve müstahsilden alınan yaş çayın kuru çaya dönüşüm aşamaları hakkında fabrika müdürü Erdal Tohumcu'dan bilgi alan Türker, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlçede tarımsal üretim çeşitliliği içerisinde en önemli ürünlerden birinin çay olduğunu kaydeden Türker, bu ziyaretle çayın tarladan sofraya kadar geçirdiği süreçleri yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Türker, Muratlı Çay Fabrikası'nda yıllık 20 bin tonun üzerinde yaş çay işlendiğini ifade ederek, "Çay ürünü ilçemizde yıllık 100 milyon liralık bir katma değer sağlamakta. Kurum amirlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu tarz birlikteliklerin kurumlar arasındaki iletişim ve diyaloğu da üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum." dedi.

İşçilerle bir süre sohbet eden Türker, daha sonra fabrikadan ayrıldı.

Ziyarette Cumhuriyet Savcısı Adem Candemir ve bazı kurum müdürleri hazır bulundu.