Kaymakam Türkman'dan okul ziyareti - Son Dakika

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, yüz yüze eğitime devam eden öğrencileri ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, haftanın ilk gününde kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti. Doğanlar ve Akın mahallelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Türkman, okullarla ilgili de idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler veren Türkman, öğrencilere nasihatte bulunarak bol bol kitap okuyup ders çalışmalarını istedi.

Kaymakam Türkman, daha sonra Doğanlar ve Akın mahallelerinin muhtarları ve azalarıyla da ayrı ayrı bir araya gelerek taleplerini dinledi. - VAN