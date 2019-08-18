Kaymakam Türkman, halay ekibiyle bir araya geldi
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, ilçedeki halay ekibiyle bir araya geldi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, ilçedeki halay ekibiyle bir araya geldi.
İlçede halaylara renk katan Koma Mirşeref Ekibiyle yemekte bir araya gelen Kaymakam Türkman, yöresel kıyafetlerle davete katılan ekiple bir süre sohbet etti. Halay ekibinin giydikleri kıyafetler hakkında bilgi alan Kaymakam Türkman'a bir tablo da hediye edildi.
Yemek programına Kaymakam Türkman'ın yanı sıra Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren
ile Şemdinli İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık da katıldı. - HAKKARİ
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