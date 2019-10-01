Kaymakam Türkman, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Edremit ilçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.



Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve Edremit ilçesinin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Türkman, bundan sonra sık sık muhtarlarla bir araya geleceklerini söyledi. Muhtarlara büyük önem verdiklerini ifade eden Türkman, "Muhtarlar, mahallelerinde ve köylerinde devletin temsilcileridir. Bizler sizlerle bundan sonra hep birlikte Van'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Biliyorsunuz Van Büyükşehir Belediyemizde Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı var, burayı ziyaret edin ve sorunlarınızı eksiklerinizi bizlere iletin. Bizde buna göre bir yol haritası çıkaralım. Bugünkü toplantımızın amacı da budur. Bu toplantılarımızı Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla da iler ki günlerde sıklıkla yapacağız. Amacımız sizleri tanımak ve halkımızın ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmektir" dedi.



Kaymakam Türkman, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Muhtarların dile getirdiği yol, su, sosyal hizmetler gibi istekleri de ilgili daire başkanları tarafından not alındı. - VAN