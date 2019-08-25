Son Dakika Haberleri: Kaymakam Türkman onuruna veda yemeği
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Kaymakam Türkman onuruna veda yemeği

56 dakika önce

Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.

Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Türkman, ilçede iyi dostluklar kurduklarını söyledi.

Severek geldiği Şemdinli'den ağlayarak ayrılacağını ifade eden Türkman, kısa sürede çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da Kaymakam Türkman'ın ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, emeklerinden dolayı plaket verdi.

Programa, 34 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti teşkilatı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şemdinli, Hakkari, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:11 Kaynak: AA
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