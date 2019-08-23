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Kaymakam Türkmen'e veda yemeği

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinden Mardin'in Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen onuruna veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Türkmen'e veda yemeği, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinden Mardin'in Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen onuruna veda yemeği düzenlendi.

Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen yemekte konuşan Türkmen, veda konuşmalarının her zaman kendisine zor geldiğini belirterek, yemeğe katılan davetlilere teşekkür etti.

Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevini şeref ve onur duyarak yaptığını aktaran Türkmen, Çatak'tan birçok şey öğrendiğini, önemli tecrübeler kazandığını söyledi.

İlçeye bir çok hizmet kazandırdıklarını, önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Bütün çalışma arkadaşlarım, Çatak için kurduğum hayallerin gerçekleşmesi için canla başla çalıştılar. Biz her zaman ön planda durduk tebrikleri aldık fakat tüm hizmetlerin gerçekleşmesi onların sayesinde olmuştur. Bizden sonra bayrağı devralacak Çatak'ın yeni Kaymakamı Ekrem Çeçen'in bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına inancım tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim."

Türkmen ve eşi Pına Türkmen, daha sonra yemeğe katılanlarla vedalaşarak helallik istedi.

Yemeğe, Çatak Tabur Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, Hakim Merve Hilal Aydın, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Taşdemir, kurum amirleri, okul idarecileri, muhtarlar, esnaf, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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