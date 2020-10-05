Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.
Kaymakam Hamza Türkmen, engelli vatandaş Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Başkan Türkmen, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bingöl ailesi, Kaymakam Hamza Türkmen'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Son Dakika Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim