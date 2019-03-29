Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı
1 saat önce
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ çiftinin nikahını kıydı.
Çatak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, polis memuru Muhammet Efe
Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ
çiftinin nikahını kıydı.
Kaymakam Türkmen, Niğdelioğlu ve Akdağ çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Kaymakamlık
toplantı salonunda çiftin nikahını kıyan Türkmen, çifte mutluluk diledi.
Çifte tavsiyelerde de bulunan Türkmen, "Ne zaman bir sıkıntı yaşar, birbirinize darılırsanız saygı noktasında asla kusur etmeyin. Evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:29 Kaynak: AA
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