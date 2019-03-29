Son Dakika Haberleri: Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

1 saat önce

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ çiftinin nikahını kıydı.

Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı, System.String[]
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ çiftinin nikahını kıydı.

Kaymakam Türkmen, Niğdelioğlu ve Akdağ çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaymakamlık toplantı salonunda çiftin nikahını kıyan Türkmen, çifte mutluluk diledi.

Çifte tavsiyelerde de bulunan Türkmen, "Ne zaman bir sıkıntı yaşar, birbirinize darılırsanız saygı noktasında asla kusur etmeyin. Evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Akdağ, Güncel
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