Kaymakam Türkoğlu, "Elini Öpmeye Geldik" projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen, "Elini Öpmeye Geldik" projesi kapsamında Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, 103 yaşındaki Raziye Gökduman'ı evinde ziyaret etti.

Irmaklı Mahallesi'nde mahallesinde ikamet eden 103 yaşındaki Raziye Gökduman'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Türkoğlu, Raziye nine ile bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Türkoğlu, yaşlıların hayatın her evresini geçirmiş hayat tecrübeleri olan kişiler olduğunu söyledi.

Yaşlılardan edinilecek tecrübenin toplumu daha sağlıklı yapacağını anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle 'Elini Öpmeye Geldik' adlı projeyi başlattık. Projemiz ile ilçemizde yaşayan yalnızlık düşüncesi taşıyan, ilgi bekleyen eden yaşlılara, değer verildiği düşüncesini aşılamayı amaçladık. Yaşlılarımızı kendi evlerinde bizzat ziyaret ederek, onların toplum içindeki konumlarını iyileştirilecek, devletin yaşlısına sahip çıktığı, saygı duyduğu ve önemsediği olgusu benimsetmeyi amaçladık."

Raziye Gökduman da kendisini ziyaret eden Türkoğlu'na teşekkür ederek, "Yaşlı aylığım ile geçim sağlıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yıl 103 yaşıma girdim. Hayatın her dönemini bana yaşatan rabbime şükürler olsun. Sizler benim evladım sayılırsınız. Bilseniz bu gün ne kadar sevindim. Sanki evlatlarım beni ziyarete gelmişler gibi." ifadelerini kullandı.