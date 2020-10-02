Kaymakam Türköz'den okullara ziyaret - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçede yapımı devam eden okul inşaatları ile eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Şube Müdürü Ayhan Yılmaz'ın eşlik ettiği Kaymakam Türköz, yapımı tamamlanmak üzere olan Safranbolu Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. 16 derslikli okul inşaatı hakkında Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten bilgi alan Türköz, incelemelerinin ardından Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek, Okul Müdürü Ercan Özcan'dan bilgi aldı.

Okulda bir süre incelemelerde bulunan Türköz, zümre toplantısı için okulda bulunan öğretmenler ile sohbet etti. Daha sonra Kanuni Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Türköz, yeni okul binasını gezerek, bilgi aldı. Daha sonra Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Türköz, burada yüz yüze eğitim için okulda bulunan 1. sınıf öğrencileri ile buluştu ve bir süre sohbet etti. Okul Müdürü İrfan Yalçınkaya'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Türköz, son olarak Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Türköz, okulda bulunan EBA Destek Noktası, Z Kütüphane ve diğer birimleri gezdi. Okul Müdürü Numan Tarhan'dan bilgi alan Türköz, okullarda özveri ile çalışan yönetici, öğretmen ve destek personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi - KARABÜK