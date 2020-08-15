Kaymakam Türköz'e ziyaretler - Son Dakika

Kaymakam Türköz'e ziyaretler

Safranbolu Kaymakamlığı görevine aranan Mehmet Türköz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamlığı görevine aranan Mehmet Türköz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Kaymakamı Türköz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Safranbolu genelindeki Özel İdare çalışmaları ve projeler hakkında bilgi veren Genel Sekreter Uzun, Kaymakam Türköz'e yeni görevinde başarılar diledi. Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin beraberinde, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Tosya eski Belediye Başkanı Kazım Şahin, Kargı İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Tosya SYDV Müdürü Recep Keçeci ile birlikte Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türköz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberindekilere teşekkür etti. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:02

Kaynak: İHA

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