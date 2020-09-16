Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Safranbolu'da bulunan bir otelde yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Türköz'ün beraberinde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından, Safranbolu'da kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, turizme kazandırılmak istenen yeni destinasyon alanları ile Safranbolu'nun daha yaşanılır bir kent olması adına yapılan tüm faaliyet ve çalışmaların anlatıldığı program da Yönetim Kurulu üyelerince Kaymakam Mehmet Türköz bilgilendirildi.

Kaymakam Mehmet Türköz program sonunda, yapılan sunumlar için Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - KARABÜK

Yönetim Kurulu, Mehmet Türköz, Safranbolu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Türköz, Safranbolu için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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