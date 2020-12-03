Kaymakam Türköz ve Başkan Köse'den pazar yerinde Covid-19 denetimi - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse, kentin en büyük pazarı olan perşembe pazarını ziyaret ederek pazar esnafına korona virüs (Covid-19) kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen, sohbet ederek, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Türköz ve Başkan Köse, tüm dünyada etkisini sürdüren, binlerce insanın canına mal olan salgına karşı tedbirlerin önemine değinilerek herkesin bu sorumluluğu bilmesi gerektiğini vurguladı. Kaymakam Türköz, kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını da hatırlattı.

Pazar denetiminde, Kaymakam Türköz ve Başkan Köse'ye İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, Zabıta Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Mehmet Emre ve Toplum Sağlığı personeli eşlik etti.

Zabıta memurlarının düzenli olarak sürdürdüğü denetimlerde pazarcı esnafına ve vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılıyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, denetimlerin sıklaştığını ve HES kodu uygulamasını yerinde bir uygulama olarak gördüğünü belirterek, "Karabük genelinde vaka sayılarının artması sebebiyle biz de belediye olarak tüm birimlerimizle titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğunluğun fazla olduğu ve bulaş hızının yüksek olabileceği pazarlarda, ekiplerimizin düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere bugün biz de katıldık" dedi. - KARABÜK