Kaymakam Turna kayıp kız ile ilgili konuştu: "Şuana kadar kayıp küçük kızımız ile ilgili bir... - Son Dakika

Kaymakam Turna kayıp kız ile ilgili konuştu: "Şuana kadar kayıp küçük kızımız ile ilgili bir emareye bir bilgiye ulaşamadık"

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Turna: "İhbarın geç gelmiş olması ve alana önceden vatandaşlarımızın girmiş olması iz takip köpeklerimizin performansını çok olumsuz etkiliyor"

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bulancak İlçe Kaymakamı Ali İkram Turna, dün geceden bu yana süren çalışmalarda şuana kadar kayıp küçük kız ile ilgili herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmadığını söyledi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi'nin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Elif Akbayrak isimli kız çocuğu kardeşi Hasan ile birlikte buzağılarını almaya gittikleri yerden geri dönmeyince annesi yakınlarına haber verdi. Havanın kararmasının ardından çöken sisin de etkisiyle yayla sakinleri tarafından küçük kız için arama çalışmaları başladı. Arama çalışmalarında sonuç alınamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. Jandarma, K9 eğitimli köpek arama timi, AFAD ve AKUT'un olay yerine gelmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, geceden bu yana devam eden çalışmalarda bir sonuç alınamadı.

"Kayıp olayı ile ilgili güvenlik güçlerine geç bilgi verildi"

Yaylaya çıkarak arama çalışmalarını yakından takip eden Bulancak Kaymakamı Ali ikram Turna, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaymakam Turna, yaptığı açıklamada "Tekrar üzücü bir hadise ile sizlerin karşısındayız. En son 6-7 sularında kendisinden haber alınan Elif Akbayrak kızımız ile ilgili jandarmamıza saat 11'de bilgi verildi. O saate kadar havalar karardıktan sonra önce ailesi ve komşuları sonra yayladaki diğer komşular tarafından aranmış ve ardından jandarmaya bilgi verilmiş. Burası en yakın yerleşim yerine 2 saat 15 dakika uzaklıkta olan bir yer, ulaşımı kolay değil. Arkadaşların organize olup olay yerine ulaşmaları dün gece saat 1'i buldu. O saate kadar da inanılmaz bir yoğun bir sis var. O sis altında yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alan tarandı. Sabah gün aydınlanması ile ekiplerimiz aynı alanı tekrar tarayıp taranan alanı 10 kilometrekareye çıkardılar. Ama küçük kızımız ile ilgili bir emareye bir bilgiye ulaşamadık. Hem adli boyutunu hem arama boyutunu her türlü ihtimali göze alarak en detaylı bir şekilde ekipler çalışmaları yürütüyorlar. Biz AKUT'umuza ve AFAD'ımıza güveniyoruz. Ama ihbarın geç gelmiş olması ve alana önceden vatandaşlarımızın girmiş olması iz takip köpeklerimizin performansını çok olumsuz etkiliyor. Bu nedenle her iki olayda da iz takip köpeklerimizden çok istediğimiz randımanı alamadık, bir sonuç alamadık" dedi.

"Kendi rızası ile bölgeden ayrıldığı söyleniyor"

Elif'in ortaokul birinci sınıf öğrencisi ve oldukça zeki ve bölgeyi tanıyan bir öğrenci olduğunu belirten Turna "Boşanmış bir ailenin çocuğu. Kendi rızası ile bölgeden ayrıldığı yönünde hem ağabeyinin hem çevresinin beyanları var. Onları da dikkate alarak olabileceği tüm adresleri noktalara haber gönderdik. Temas halindeyiz. Biz bir ize ulaştığımızda kamuoyuna gerekli bilgiyi vereceğiz. İnşallah bu sefer güzel bir haber verme şansımız olur diyorum" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi de kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu.