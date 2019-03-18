Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uçar'dan '18 Mart' Mesajı

Kaymakam Uçar'dan '18 Mart' Mesajı

2 saat önce

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Uçar'dan '18 Mart' Mesajı, System.String[]
Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajda, "104. yılını gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünde, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

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