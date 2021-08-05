Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, yılın ilk mahsul patlıcan hasadına katıldı. Oğuzeli'nin doğal kurutmalık merkezi haline geldiğinin altını çizen Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, "Oğuzeli'nde yetişen ürünler tarladan tezgaha ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor" dedi.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, ilçede başlayan yılın ilk mahsul patlıcan hasadı katılarak, hasat yaptı. Kaymakam Uçar, "Yıllık ortalama yaklaşık 150 milyon adet kurutmalık üretiliyor. Bu ürünler ülkemizin hatta dünyanın dört bir yanına ilçemizden gidiyor. Dolayısıyla kurutmalık artık ilçenin ekonomik bir değerine dönüşmüş durumda. Sezon geldiği zaman kadınlarımız için de gelir kapısı oluyor. Hemen hemen her evin önünde bu patlıcan, biber, kabak ve tüylü acur oyan kadın manzarasıyla karşılaşabilirsiniz. Kadınlarımız sebzelerin içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere dizdikten sonra ilçenin hakim tepelerindeki çatı diye tabir edilen çardaklara asılarak kurutuyorlar. Tamamen organik olarak tarladan nasıl gelmişse evlerde işlenerek tüketiciye sunuluyor. Oğuzeli kurutmalıklarının başka bir coğrafyada yetişmesi, üretilmesi pek mümkün değil. Farklı bir lezzeti ve aroması olan Oğuzeli kurutmalıklarımızı tüm vatandaşlarımıza güvenle tüketmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca Oğuzeli Belediyemiz bu yıl Oğuzeli Kurutmalığı (patlıcan, biber, tüylü acur ve kabak) olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilleterek, coğrafi işaretini aldı. Bununla beraber ürünlerimizin marka değeri daha çok arttı. Bu girişiminden dolayı Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP