Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçe merkezinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret eden Kaymakam Uçar, burada bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek isteklerinin olup olmadığını sordu. Şehit ve gazi aileleriyle sıklıkla bir araya gelen Kaymakam Uçar, ailelere de çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN