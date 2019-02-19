Son Dakika Haberleri: Kaymakam Üçer'den Evde Eğitim Gören Öğrencilere Ziyaret

Kaymakam Üçer'den Evde Eğitim Gören Öğrencilere Ziyaret

1 saat önce

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, evde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Üçer'den Evde Eğitim Gören Öğrencilere Ziyaret, System.String[]
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, evde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Üçer, Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan Eğitim Tokat Projesi çerçevesinde yürütülen Evde Eğitim Projesi kapsamında evde eğitim alan Yeliz Güneş, Ebral Semanur Arı ve Gökay Güral'ı ziyaret etti.

Üçer, yaptığı açıklamada, "Evde eğitim devletimizin dezavantajlı ailelerimize sağladığı bir hizmettir. Dezavantajlı gruplar olarak adlandırdığımız yaşlılar, yatağa bağımlı hastalar, dul bayanlar, kendi öz bakımını yerine getirmeyip başkasının bakımına muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz tarafından son bir ayda 450 aileye ziyaret gerçekleştirildi. Biz de bulduğumuz her fırsatta bu ziyaretlere katılmaya azami özen gösteriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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