Son Dakika Haberleri: Kaymakam Üçer Muhtarlarla Buluştu

Kaymakam Üçer Muhtarlarla Buluştu

2 saat önce

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Üçer Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Üçer, Turhal Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, mahalli idareler seçimleri öncesi son toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Beş yıllık süreçte görev yapan tüm muhtarlara teşekkür eden Üçer, "Devlet işlerini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanlığından başlayıp bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler, başkanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıkların il ve ilçedeki teşkilatları var. En sonunda da devletin vatandaşa açılan kapısı, yani en uç noktası olarak muhtarlıklarımız var." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri olarak vatandaşa hizmet etme yoluyla bu görevlerde bulunduklarına işaret eden Üçer, "Kimisi seçilmiş, kimisi ise atanmış olarak bu görevlerde bulunuyor ama son tahlilde herkesin amacı milletimiz ve memleketimizi bir adım öteye taşımak, vatandaşımızın huzur ve refahını üst seviyeye çıkarmaktır. Burada herkesin bir fikir birliği içerisinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Şahin de 2014-2019 yıllarında köylere yapılan hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA

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