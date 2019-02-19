Kaymakam Üçer, "Spor Vücudumuza Yaptığımız Yatırımdır"
17 dakika önce
Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, yıldızlar il final yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek,"Spor vücudumuza yaptığımız yatırımdır" dedi.
Turhal
Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer
, yıldızlar il final yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek,"Spor vücudumuza yaptığımız yatırımdır" dedi. Tokat
'ta düzenlenen hentbol il finallerinde Turhal Mimar Sinan
Ortaokulu yıldız erkek kategorisinde il birincisi, yıldız kızlar kategorisinde il üçüncüsü oldu. Mehmet Akif Ortaokulu ise yıldız kızlar kategorisinde il birincisi ve yıldız erkekler kategorisinde il ikincisi oldu. Dereceye giren öğrencileri okullarında ziyaret ederek tebrik eden Kaymakam Üçer,"Okullarımızın hentbol takımlarının başarısını tebrik ediyorum. Her iki okulumuzun da kız ve erkek takımları ilimizde güzel bir başarı yakaladılar. Bu başarı ile hem bizi gururlandırdılar hem de ilçemizin ismini duyurdular. Bunun yanı sıra kendi ailelerini ve sevenlerini de gururlandırdılar. Böyle güzel bir faaliyete katıldıkları ve böyle güzel işlerle uğraştıkları için her iki okulumuzun öğrencilerini tebrik ediyorum. Gönül ister ki çocuklarımız bu sporu profesyonel anlamda daha ileri seviyede yaparak ülkemizi uluslar arası yarışmalarda temsil edecek takımlara gidebilsinler ve İstiklal Marşımızı okutsunlar. Spor, beden ve ruh sağlığı bakımından çok önemlidir. Spor vaktinizi değerli ve verimli geçirmenin bir yoludur. Dikkat toplama ve zihinsel olarak gelişme anlamında sporun çok büyük faydaları var. Kısacası spor vücudumuza yaptığımız yatırımdır." dedi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:50 Kaynak: İHA
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