Kaymakam Üçer, "Spor Vücudumuza Yaptığımız Yatırımdır"

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AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor

Çukur Dizisinden Etkilenen Bir Aile Soyadlarını Koçovalı Olarak Değiştirdi

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu