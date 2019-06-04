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Kaymakam Uçgun trafik denetimine katıldı

1 saat önce

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, ilçede trafik denetimi yapan Jandarma ekiplerine eşlik ederek aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara trafik karnesi dağıtıp sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaymakam Uçgun trafik denetimine katıldı, System.String[]
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, ilçede trafik denetimi yapan Jandarma ekiplerine eşlik ederek aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara trafik karnesi dağıtıp sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Jandarma trafik uygulamasını denetledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, bayramda Uşak- Eşme yolunda trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerine eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklara yönelik hayata geçirilen ve en çok beğeni alacak ilk 100 öğrenciye bisiklet dağıtılacak olan 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' yarışması kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtan Kaymakam Uçgun, vatandaşların bayramını da kutladı.

Uygulama sürücüler tarafından da memnunlukla karşılandı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
Uşak, Jandarma, Abdullah Uçgun, Alaşehir, 3. Sayfa
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