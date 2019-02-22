Kaymakam Uğuz, Avşa Adasını Ziyaret Etti
1 saat önce
Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Avşa ve Yiğitler Mahallelerini ziyaret etti.
Marmara
Kaymakamı Hasan Uğuz, Avşa
ve Yiğitler Mahallelerini ziyaret etti. Marmara İlçesi'ne bağlı tüm mahalleleri ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Uğuz'un, ziyaret programı Avşa ve Yiğitler Mahalleleri ile devam etti.
Mahalle muhtarları ve yetkililerle birlikte hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bire bir görüşen Kaymakam Uğuz, devamında Roman vatandaşlarla buluşup, sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Roman vatandaşların yeni kurdukları derneğin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Uğuz'a, mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilendikleri için kaymakama teşekkür etti.
Son olarak Avşa Mahallesi'nde bulunan sahipsiz hayvan barınağını da ziyaret eden Kaymakam Uğuz, burada yaptığı incelemenin ardından, sahipsiz kedi ve köpeklere daha uygun koşullarda bir yaşam sağlamak adına görüşlerini dile getirdi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
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