Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uğuz, Halk Eğitimi Ziyaret Etti

Kaymakam Uğuz, Halk Eğitimi Ziyaret Etti

1 saat önce

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Uğuz, Halk Eğitimi Ziyaret Etti, System.String[]
Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette, Marmara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Yücel'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Uğuz, daha sonra dershaneleri gezerek, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle sohbet etti.

Kursiyerlerin yaptığı çalışmalarını inceleyen Kaymakam Uğuz, kursiyerlerin bu kurslarda alacakları mesleki ve genel beceri eğitimleri ile istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik becerilerini artıracaklarını dile getirdi.

Kurs ve proje çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını dileyen Kaymakam Uğuz, çalışmalarından dolayı emek veren, gayret gösteren kursiyerleri ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:32 Kaynak: İHA

Semra Yücel, Marmara, Güncel
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