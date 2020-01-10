Kaymakam Ülkü'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Son Dakika

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, '10 Ocak İdareciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Buharkent Kaymakamı Ülkü'nün mesajında şu ifadeler yer aldı;



"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir ve İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir.



Milletimizin birliği, beraberliği, huzuru, esenliği, refahı ve güvenliği, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitimi, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, her alanda kapasite ve standartların yükseltilmesi ve benzeri pek çok konuda üstün özveri ve yüksek vazife bilinciyle çalışan mülki idare amirleri, geçmişten bu güne kadar sayısız hizmetler sunmuş olup, bu hizmet yolculuğuna başarıyla devam etmektedir.



Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapmaları, ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır. Çünkü, mülki idare amirleri görev bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devlet büyüklerimizi, egemenliğimizin timsali şanlı bayrağımızı, kadim Türk tarihini hülasa milli değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz milletimize cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadırlar.



Bu duygu ve düşüncelerle, milletimize hizmet için üstün gayret anlayışıyla çalışan, ülkemizin gelişmesinde ve her alanda seviyesinin yükseltilmesinde emek sarf eden benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum tüm mülki idare camiasının "10 Ocak İdareciler Günü"nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - AYDIN