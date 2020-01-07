Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti

7 saat önce

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.


Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Mahalle ziyaretleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ile birlikte Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti.


Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Ülkü'ye Mahalle muhtarı Ali Başalı da eşlik etti. Daha sonra hane ziyaretleri ve sağlık evini ziyaret eden Kaymakam Ülkü, Hamamlar Mevkiinde de incelemelerde bulunarak Mahalle muhtarı Başalı'dan bölge hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Gökhan Yüksel, Buharkent, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı
Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
16:38 Kamerunlu üniversite öğrencisi Müslüman oldu - Son Dakika
16:37 Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi (Ham görüntüler FTP... - Son Dakika
16:37 17 YAŞINDA AYAĞA KALKAN NİSA SÜPER GÜCÜM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM - Son Dakika
16:37 Araç alım satımında "Güvenli Satış Sistemi" geliyor - Son Dakika
16:36 Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:41:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]