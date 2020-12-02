Kaymakam Ünal'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli kaymakamı Yüksel Ünal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Ünal, yayımladığı mesajda "Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak için önemli bir tarihtir. Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyi insana verdikleri değerlerle ölçülmektedir. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkan sunulmaya çalışılmaktadır. Engelli olmalarına karşın onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele eden, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olabileceklerini kanıtlayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu vesileyle engellilerimizin toplumsal hayata katılma ve zoru başarma yolunda gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, herkesi engelli vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi. - BİLECİK