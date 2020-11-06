Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti

06.11.2020 15:47
Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, İzmir'de yaşanan depremden sonra başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, İzmir'de yaşanan depremden sonra başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının gösterdiği ilgiden dolayı Kaymakam Yüksel Ünal teşekkür etti. AFAD Başkanlığı'nın Bilecik Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında Osmaneli Kaymakamlığı depremzedelere gönderilmek üzere yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan battaniye ve gıda kolileri, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından hazırlanarak Bilecik Valiliğine gönderildi. Bilecik Valiliğinde tüm ilçelerden gelen yardımlar toplanarak İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere teslim edildi.

Yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgi alan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki yardım kampanyasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Osmaneli halkının ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaymakam Ünal, "104 gıda kolisi 145 battaniye ile nakdi yardım yapmıştır. Vatandaşlarımıza bu yapmış oldukları yardımlar için ve duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'de yaşanan deprem felaketindeki acıları paylaşmak adına Osmaneli halkı olarak yardım eli uzatıyoruz. Acılarını yok edemeyiz ama onlara moral ve destek olabiliriz. Osmaneli halkı olaya çok duyarlı davrandı. Kısa bir süre içinde malzeme topladık. İnşallah İzmirli kardeşlerimize yolladığımız zaman da faydalanmış olurlar. Yapılan bu yardımları en kısa sürede toplayıp, Yardım toplama merkezi olan Bilecik Valiliğine gönderdik. Özellikle Osmaneli halkının bu anlamda gösterdiği duyarlılığa ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı, yaralı ve hala hastane de tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyerek, tekrar İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah tekrarını yaşatmasın" dedi. - BİLECİK

Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti
Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti
Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti

Yüksel Ünal, Osmaneli, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei