Kaymakam Ünsal başkanlığında 'ilçe idare şube başkanları toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı bir arada gerçekleştirildi.

Edremit'te vatandaş odaklı hizmet sunan kurumların koordinasyonun sağlanması, kurumların iş ve işlemlerinin yürütülmesinde hızlılık, verimlilik ve etkinliğin öne çıkarılması ve vatandaş memnuniyetin artırılması amacıyla Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcilerinin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı ve akabinde yatırımcı kuruluşların yatırımlarının değerlendirildiği Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Sürekli değişen, yenilenen ve gelişen dünyada kurumsal başarıyı ve kaliteyi yakalamak için özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı ve etkin kullanılması, hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, vatandaşların kaliteli hizmet taleplerinin karşılanması hususunda önemli noktalara değinen Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, özellikle yatırımcı kuruluşların devam eden projeleri ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Ünsal, devam eden kamu yatırımlarının süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İnsan merkezli bir yönetim anlayışını benimsediğini dile getiren Kaymakam Ünsal; "Devletimizin bütün kurumları, bütün birimleri millet için vardır. İnsana hizmet etmek için vardır. Bizler devlet görevlileri olarak vatandaşa hizmete amadeyiz. Bu anlamda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle her daim vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetinde olmaya devam edeceğiz, Vatandaşların derdini dinleyeceğiz. Vatandaşa tepeden bakan devlet anlayışı değil, şefkatli, hoşgörülü yara saran devlet olacağız "dedi.

Artık eski yönetim modellerinin geride kaldığını ifade eden Kaymakam Ünsal; "Vatandaşın hizmetinde onların gerek ekonomik, gerekse de sosyal şartlarını daha iyi hale nasıl getiririm kaygısında olan devlet görevlileri olacağız. Bundan sonraki icraatlarınızda kurumlarla işbirliği içerisinde hizmetlerinizde bu anlayışı göz önünde bulundurarak Edremit'i daha ileriye nasıl götürebilirim gayesinde olmanızı rica ediyorum. Gayemiz vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır" dedi. - BALIKESİR