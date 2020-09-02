Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini tanıttı - Son Dakika

Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini tanıttı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, TÜBİTAK Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi Yarışması 'Sabit Kanat' kategorisinde test uçuşu aşamasına geçmeyi hak kazanan, 125 proje arasında, 52 projeden biri olan ve Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e davet edilen...

Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini tanıttı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, TÜBİTAK Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi Yarışması 'Sabit Kanat' kategorisinde test uçuşu aşamasına geçmeyi hak kazanan, 125 proje arasında, 52 projeden biri olan ve Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e davet edilen "Göktürk Kartalları" İHA projesini Edremit Koca Seyit Havalimanında tanıttı.

Edremit Koca Seyit Havalimanında test uçuşu gerçekleştirilen "Göktürk Kartalları" İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi ile ilgili bilgiler paylaşan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal "Şu anda Edremit Koca Seyit Havalimanındayız. Uzay ve havacılık tutkusunu yayma arzusu milli teknoloji sloganıyla yola çıkan ve dünyanın en büyük ilk ve tek teknoloji festivali TEKNOFEST hepimizin bildiği üzere Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Bu gün bizlerde büyük bir sevinci yaşıyoruz. Bu pırıl pırıl gençlerimiz Balıkesir'i temsilen Edremit'ten yola çıkacaklar. Yaptıkları proje ile "Göktürk Kartalları" isimli İHA projesi ile Edremit'imizin, Balıkesir'imizi Gaziantep'te finallerde temsil edecekler.

Bizim için Türk Savunma sanayi, milli teknoloji hamlesi çok önemli. Terör olaylarını azaltmak, etkisizleştirmek için yapılan İHA'lar, SİHA'lar ve Akıncı TİHA'lar burada gördüğünüz pırıl pırıl gençler sayesinde yapılıyor."dedi.

Bu gençlerin gelecekte insansız savaş uçaklarını yapacak gençler arasında olacağına inandığını ifade eden Kaymakam Ünsal "Bu gençler her biri Selçuk Bayraktar gibi bilim insanımız olma yolunda. Yeri gelecek, gelecekte, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı Taruzi İnsansız Hava Araçlarını ve hatta daha ileriye götürürsek insansız savaş uçaklarının üretimine katkı sağlayacak bu gençler. Bu gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. Ben de ilçe kaymakamı olarak hem maddi, hem manevi olarak bu gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti." Dedi.

Otonom uçuş yapabilen İHA projesinde yer alan öğrenci Meltem Kuzey "Edremit Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydim. Bu sene mezun oldum. Son sınıf olmamıza rağmen yarışmanın kağıdı geldiğinde arkadaşlarımızla beraber bir teneffüste katılmaya karar verdik. Ondan sonra korona olayları başladı ama yine de pes etmedik. Yasak kalktıktan sonra buluşmaya devam ettik. Bir şekilde sıkı çalışarak arkadaşlarımla beraber başardık.

Uçağımız insansız hava aracı. Uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Gaziantep'e gittiğimizde inşallah yarışmanın kurallarında, görevlerinde geçerli olan top bırakma mekanizmasını taşıyacak içerde. Yani beş saniye biz uçurduktan sonra otonom uçuşa geçecek ve kendisi görevi tamamlayacak. Top bırakma yerinde de kendiliğinden topu bırakıp puan kazanmaya çalışacak inşallah. 4 kişilik bir ekiple çalıştık." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından inşa edilen İHA'nın rüzgarlı hava şartlarına rağmen test uçuşu gerçekleştirildi. Uçak havalandıktan sonra başarılı bir şekilde yere kırım yaşamadan indi. Kaymakam Ünsal ve beraberindekiler ekibi alkışlayarak tebrik etti.

Koca Seyit Havalimanında gerçekleştirilen test uçuşuna; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit Anadolu Lisesi öğretmenleri; Mehmet Keskin, Tolga Arslan, öğrenciler; Mehmet Yüksel, Meltem Kuzey, Hüseyin Barış Özçelik, Tahir Çebi ve Melih Kaan İnceçayır katıldı. - BALIKESİR

Gaziantep, Balıkesir, Göktürk, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini tanıttı - Son Dakika

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