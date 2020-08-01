Kaymakam Ürkmez, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmez Kurban Bayramında, Gazipaşa'da görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Gazipaşa Kaymakamlığına da vekalet eden Ürkmez, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhittin Ergen, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl ile Güney Mahallesi'ndeki polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Güvenlik güçleriyle bayramlaşan Ürkmez, kontrol için durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Ürkmez, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.