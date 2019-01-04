Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ürkmezer'den 2018 Değerlendirmesi

Kaymakam Ürkmezer'den 2018 Değerlendirmesi

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 2018'de yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakam Ürkmezer'den 2018 Değerlendirmesi, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 2018'de yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Ürkmezer, kaymakamlık ve belediyede her yaştan vatandaşa dokunacak, vatandaşın devletini, belediyesini, yanında hissettiği bir hizmet yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Safranbolu Acil Destek Programını (SADEP) başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bütün arkadaşlarımız mahallelere girerek vatandaşla görüştü. 3 bin 523 haneye ulaştık. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Vali bey ve benim selamımı iletiyorlar. Ailenin özel bir durumu varsa onu da forma işliyorlar. SADEP ile kapısını çalmadığımız hane bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

1. sınıf öğrencilerine kitap seti hediye ettiklerini, öğrencilerin ailelerine ulaşması amacıyla mektup ilettiklerini, 6 adet Z-Kütüphane açtıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, büyük bir destek var. İmkanlarımız geliştikçe bu Z-Kütüphane sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 40 bin kitabı Safranbolu'ya dağıttık. Bütün çocukların kullanımına sunduk. Safranbolu'daki bütün çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Özel okul dahil 4., 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizi bütün tarihi yerleri gezdirdik."

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde müzik okulu açtıklarını, 225'in üzerinde çocuğun ücretsiz kurs gördüğünü vurgulayan Ürkmezer, ilçedeki bütün öksüz ve yetim çocuklara kendisinin kaleme aldığı bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Vatandaşa dokunan her şeyin karşılığını bulduğunu kaydeden Ürkmezer, halk toplantıları yaptıklarını ve halkın sorunlarını dinlediklerini, bütün sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Ürkmezer, Esentepe Mahallesi'nde basketbol ve futbol sahasının kullanıma hazır olduğunu, tenis kortu ve yeni nesil kapalı spor salonunun çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Ürkmezer, alt ve üst yapı çalışmalarının da aralıksız olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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