Kaymakam Ürkmezer'den 2018 Değerlendirmesi

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
, 2018'de yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, kaymakamlık ve belediyede her yaştan vatandaşa dokunacak, vatandaşın devletini, belediyesini, yanında hissettiği bir hizmet yürütmeye çalıştıklarını söyledi.
Safranbolu Acil Destek Programını (SADEP) başlatıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bizim bütün arkadaşlarımız mahallelere girerek vatandaşla görüştü. 3 bin 523 haneye ulaştık. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
'nun, Vali Beyin ve benim selamımı iletiyorlar. Ailenin özel bir durumu varsa onu da forma işliyorlar. SADEP ile kapısını çalmadığımız hane bırakmayacağız." diye konuştu.
1. sınıf öğrencilerine kitap seti hediye ettiklerini, öğrencilerin ailelerine ulaşması amacıyla mektup ilettiklerini, 6 adet Z-Kütüphane açtıklarını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, büyük bir destek var. İmkanlarımız geliştikçe bu Z-Kütüphane sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 40 bin kitabı Safranbolu'ya dağıttık. Bütün çocukların kullanımına sunduk. Safranbolu'daki bütün çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Özel okul dahil 4, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimize bütün tarihi yerleri gezdirdik."
Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde müzik okulu açtıklarını, 225'in üzerinde çocuğun ücretsiz kurs gördüğünü vurgulayan Ürkmezer, ilçedeki bütün öksüz ve yetim çocuklara kendisinin kaleme aldığı bir mektup gönderdiklerini belirtti.
Vatandaşa dokunan her şeyin karşılığını bulduğunu kaydede Ürkmezer, halk toplantıları yaptıklarını ve halkın sorunlarını dinlediklerini, bütün sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanı olduğu dönemde Safranbolu'ya 4 saha, bir kapalı spor salonu yapılması için destek verdiğini hatırlatan Ürkmezer, Esentepe Mahallesi
'nde basketbol
ve futbol sahasının kullanıma hazır olduğunu, tenis kortu ve yeni nesil kapalı spor salonunun çalışmalarının başlayacağını kaydetti.
Ürkmezer, belediye olarak alt ve üstyapı çalışmalarının da aralıksız olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.