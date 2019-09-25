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Kaymakam Ürkmezer'den köy ziyareti

22 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan içme suyu kolektör hattında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ürkmezer'den köy ziyareti, System.String[]

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan içme suyu kolektör hattında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Ürkmezer'e incelemeleri esnasında köy muhtarı Mehmet Ulukaya, KÖYDES sorumlusu Adnan Duru ve müteahhit Muhammet Akdaş eşlik etti.


İncelemeler sırasında vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Ürkmezer, "Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda KÖYDES projemiz ve vatandaşlarımızın da destekleri ile yapılan içme suyu kolektör hattı sayesinde artık su sıkıntısı yaşanmayacak, sorun yüzde 90 üzerinde çözüme kavuşmuş olacak. Tabii ki yapılan bu çalışmada mesai arkadaşlarımızın gayretinin yanında, köy halkının da büyük özverisi olmuştur. Ben emeği geçen tüm çalışanlara ve vatandaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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