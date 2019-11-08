Kaymakam Ürkmezer'den öğrenci yurduna ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kredi Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.



Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretleri esnasında İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan eşlik etti.



Yurda gelişinde Yurt Müdürü Mesut Yakut ve öğrenciler tarafından karşılanan Kaymakam Ürkmezer, öğrencilerle beraber kahvaltı programında buluştu.



Kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunan Ürkmezer, öğrencilerin barınması hususunda, yeni ve donanımlı bir yurt olması nedeniyle herhangi bir sorunun bulunmadığını belirtti. Ürkmezer, yurdun yeni olmasının getirdiği avantajların yanında dezavantajları da olacağını söyledi.



Ulaşım ve sosyal anlamda yaşanan sıkıntıların kentin gelişmesi ve imar uygulamaları ile kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade eden Ürkmezer, "Öğrencilik yıllarınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Derslerinize çalışmanızın yanında, dünyayı, gündemi yakından takip edin, tarihi kitaplardan okuyun. Özellikle Türk tarihini, kendi tarihimizi çok iyi bilmelisiniz. Kendinizi geliştirmek için çaba sarf etmelisiniz, kitap okumalı, bunlara ilave olarak başka bir dili en iyi şekilde öğrenmeli, konuşmalısınız. Kendinizi sosyal hayatın dışında bırakmayın, üniversite yılları iyi arkadaşlar kalıcı dostluklar kurmak için iyi bir fırsattır. Devletimiz sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız, yetişmeniz, barınmanız için gerekli imkanları sunuyor. Kendinize, aile ve ülkenize karşı sorumluluklarınızı yerine getirme noktasında üzerinize düşen görevi yapacağınıza eminim. Burada ailelerinizden uzaktasınız, siz ve aileleriniz emek sarf ediyorsunuz, çabalarınızın boşa gitmemesi için sınavlara iyi hazırlanın zamanınızı çok iyi değerlendirin" dedi.



Yurdun bölümlerinde, öğrenci odalarında, çalışma, manevi rehberlik odalarında ve yurt çevresinde incelemelerde bulunan Kaymakam Ürkmezer, yurt idaresi ile görüşerek yurt hakkında bilgi aldı. - KARABÜK