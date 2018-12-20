Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ürkmezer'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Kaymakam Ürkmezer'den Şehit Ailelerine Ziyaret

21 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Ürkmezer'den Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Ürkmezer, 2016'da Nusaybin'de terör örgütünün roket saldırısı sonucunda gazi olan Fatih Özdemir ile 6 Mayıs'ta adliye lojmanlarının önünde nöbet tutarken, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Recep Çakıl'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlere, gazi Fatih Özdemir ile başlayan Ürkmezer, buradaki ziyaretin ardından şehit Racep Çakıl'ın annesi Şamiye ve babası Mehmet Çakıl'ı ziyaret etti.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerle gurur duyduklarını söyledi.

Devletin her zaman onların yanında olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu nedenle kendilerini sık sık ziyaret ederek hem hasbıhal ediyor hem de herhangi bir sıkıntıları var ise bunları gidermek adına gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:30 Kaynak: AA

Nusaybin, Safranbolu, Fatih, Güncel
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