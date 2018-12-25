Kaymakam Ürkmezer'den Ziyaret
1 saat önce
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Kıranköy bölgesindeki esnafı ziyaret etti.
Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer
, Kıranköy bölgesindeki esnafı ziyaret etti.
Ürkmezer, ziyarette yaptığı açıklamada, her hafta halk toplantıları yaptıklarını, köy ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra Safranbolu'da faaliyet gösteren esnafı da gezerek istek ve taleplerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.
Amaçlarının devletle beraber kaymakamlık ve belediyenin sıcak, güler yüzünü insanlara hissettirmek olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Bizler kentin idarecileri olarak esnafımızla iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundayız. Safranbolu, esnafı, zanaatkarı, sanatkarı, üreticisiyle bir bütün. Bu bütünün bir derdi olduğunda elimizden geleni yapmakta bizim görevimiz. Bu nedenle fırsat buldukça onlarla bir araya gelerek hem hatırlarını soruyor hem de bizden bir talepleri var ise dinliyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf kardeşlerime hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:46 Kaynak: AA
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