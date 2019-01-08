Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ürkmezer'e Ziyaret

Kaymakam Ürkmezer'e Ziyaret

47 dakika önce

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Babür Tagaev ve Büyükelçilik Sözcüsü Abdülmelik Tuyçibaev, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Kaymakam Ürkmezer'e Ziyaret, System.String[]
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Babür Tagaev ve Büyükelçilik Sözcüsü Abdülmelik Tuyçibaev, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ürkmezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda hızla geliştiğine işaret eden Ürkmezer, "Safranbolu bir UNESCO Miras Kenti olduğu kadar gerçekleştirdiği önemli projelerle de adından sık sık bahsettiren, örnek alınan bir kent. Gerek korumacılıktaki başarılı çalışmaları, gerek safranı gerekse doğal yapısıyla örnek bir kent olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu kapsamda değerli misafirlerimizle kardeş şehir, safran üretimi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular hakkında istişarelerde bulunduk. İlerleyen günlerde değerlendirmeleri yaparak inşallah güzel projelere hep birlikte imza atarız." diye konuştu.

Tagaev de Safranbolu'nun dünya üzerindeki nadide yerlerden biri olduğunu belirtti.

Safranbolu'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Tagaev, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizin nedeni Özbekistan'da uygun bir belediye ile Safranbolu Belediyesi arasında iş birliği ilişkilerini arttırmak, kardeş şehir olma konularını görüşmek ve başlı başına bir değer olan safran üretimini Özbekistan'da da yaygınlaştırmak. Bu amaçla hem sayın Kaymakamımızı ziyaret ederek karşılıklı görüşelim hem de dünya mirası bu güzel ilçeyi gezelim istedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Büyükelçilik, Ankara, Özbekistan, Safranbolu, Güncel
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