Kaymakam Ürkmezer İtfaiye Personeliyle Buluştu
1 saat önce
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
, Safranbolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
Ürkmezer, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.
Birlikte iki yıl çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "Sizlerle birlikte Safranbolu'da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Sizler zaman zaman bir can kurtarabilmek için hayatınızı hiçe sayıyorsunuz. Bu nedenle takdiri hak ediyorsunuz. Ancak benim sizlerden isteğim, her şeyden önce iş güvenliği ve can sağlığınızdır. Sizler bizim için önemlisiniz. Bir kez daha mesai mefhumu gözetmeden Safranbolu ve çevre bölgelerdeki yangına anında müdahale gayretiniz için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamınızda aileniz ile birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:42 Kaynak: AA
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