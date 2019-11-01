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Kaymakam Ürkmezer öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Safranbolu Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer özel bir kolej tarafından düzenlenen 'Master 6 Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri' programına katıldı.

Kaymakam Ürkmezer öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Safranbolu Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer özel bir kolej tarafından düzenlenen 'Master 6 Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri' programına katıldı.


Kaymakam Ürkmezer, özel bir kolejin Rehberlik Öğretmeni Halime Doğan tarafından koordine edilen programda öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Ürkmezer, öğrencilerle yaptığı söyleşide, eğitim-öğretim hayatını ve özgeçmişini; anlatarak, kaymakamlık mesleğini tanıttı. Ürkmezer kaymakamlık mesleğinin ve diğer yaptığı görevlerdeki zorluklardan bahsederken meslek seçiminde doğru yönlendirilmenin, tam zamanında ve en doğru kararın verilmesine de vurgu yaptı.


Kitap okumanın faydaları ve olumlu etkilerini anlatarak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Ürkmezer, "Mücadelenin doğru ve tutarlı hedefler için yapılması ve yabancı dil bilmenin de avantajları var." dedi.


Söyleşiden sonra öğrencilere kitap hediye eden kaymakam Ürkmezere'e kolej adına Kolej Müdürü Kazım Elmacı tarafından, Master 6 programı kapsamında yaptıkları meslek söyleşine katılımları ve çocukların gelişimlerine katkılarından dolayı çiçek takdim etti. Program sonunda Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra sınıfları ziyaret etti. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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