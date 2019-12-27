Kaymakam Uslu kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, incelemelerde bulunmak üzere kamu kurumlarını ziyaret etti.



Uslu, sırasıyla milli eğitim müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, tarım ve orman ilçe müdürlüğü, tapu kadastro müdürlüğü, ilçe maliye müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Uslu; kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti. Sohbetin ardından Uslu, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - DİYARBAKIR