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Kaymakam Uslu, yeni hastaneyi inceledi

7 saat önce

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, yapımı süren Silvan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uslu, yeni hastaneyi inceledi, System.String[]

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, yapımı süren Silvan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uslu, Sağlık Bakanlığınca "dijital hastane" olarak tasarlanan, 3 yıl önce yapımına başlanan 27 bin metrekare kapalı alana sahip ve son teknolojik cihazlarla donatılan 200 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesini gezdi.

Kaymakam Uslu, hizmete girecek olan yeni hastane ile ilgili olarak Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan'dan bilgi aldı.

Mehmet Uslu, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:39 Kaynak: AA
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