Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, Aile Sağlığı Merkezini İnceledi

Kaymakam Uzan, Aile Sağlığı Merkezini İnceledi

37 dakika önce

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yapımı tamamlanarak yaklaşık iki ay önce hizmete açılan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uzan, Aile Sağlığı Merkezini İnceledi, System.String[]
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yapımı tamamlanarak yaklaşık iki ay önce hizmete açılan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ile incelemelerde bulunan Uzan, modern ve son teknolojiyle donatılan sağlık merkezinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından personelle bir araya gelen Uzan, hastalara özen gösterilmesini istedi.

Uzan, "İnsanlarımızı kazanmak adına kaliteli hizmet anlayışıyla vazifelerimizi yerine getirelim. Devletimizin bunun için var olduğunu gösterip en iyi şekilde devletimizi temsil edelim. Hepimizin görevi topluma hizmet etmektir. Bu anlamda kılık kıyafetlerimize de gereken özeni gösterelim. Mesailerimize dikkat edelim. Görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Selvi ise günlük ortalama 120 kişiye hizmet verilen Aile Sağlığı Merkezinde müdahale, gebe kadın dinlenme, bebek emzirme odalarının yer aldığını belirterek, merkezde 4 aile hekimi ve 2 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığını söyledi.

Hastaların temiz ortamda ilgili hekimler tarafından muayene edildiğini aktaran Selvi, aynı zamanda binada 112 acil hizmetlerinin de verildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Bulanık, Güncel
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