Kaymakam Uzan, Başarılı Takımları Kabul Etti
1 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.
MUŞ (İHA) – Muş
'un Bulanık
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol
turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.
Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafında ortaklaşa düzenlenen ve 22 kurumun katıldığı voleybol turnuvasında, Karaağıl
İlk ve Ortaokulu birinci, Rüstemgedik
700. Yıl İlk ve Ortaokulu ikinci ve Balotu İlk ve Ortaokulu ise üçüncü olmuştu. Kaymakam Uzan, makamında ağırladığı öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek, bu tarz sporsal faaliyetlerin ilçe için gerekliliğine vurgu yaparak, başarılarından dolayı takımlara madalya ve kupa hediye etti. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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