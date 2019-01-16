Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, Başarılı Takımları Kabul Etti

Kaymakam Uzan, Başarılı Takımları Kabul Etti

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.

Kaymakam Uzan, Başarılı Takımları Kabul Etti, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.

Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında ortaklaşa düzenlenen ve 22 kurumun katıldığı voleybol turnuvasında, Karaağıl İlk ve Ortaokulu birinci, Rüstemgedik 700. Yıl İlk ve Ortaokulu ikinci ve Balotu İlk ve Ortaokulu ise üçüncü olmuştu. Kaymakam Uzan, makamında ağırladığı öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek, bu tarz sporsal faaliyetlerin ilçe için gerekliliğine vurgu yaparak, başarılarından dolayı takımlara madalya ve kupa hediye etti. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Muş, voleybol, Bulanık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:11:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, Başarılı Takımları Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]