Kaymakam Uzan: "Belediyenin Parasını Kimseye Peşkeş Çekmedik"

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, "Allah'a çok şükür biz belediyenin parasını çarçur etmedik ve kimseye de peşkeş çekmedik.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, "Allah'a çok şükür biz belediyenin parasını çarçur etmedik ve kimseye de peşkeş çekmedik. Bize iftira etmesinler" dedi.



Belediyenin konferans salonunda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kaymakam Hacı Uzan, görevdeyken belediyenin beş kuruşunu kimseye peşkeş çekmediklerini belirtti. Uzan, "Kayyuma iftira atmasınlar. Belediyeye göreve geldiğimden beri bir tek amacımız vardı. Onu da çok şükür gerçekleştirdim. Bu halka hizmet etmek için geldim. Allah'a çok şükür vicdanen çok rahatım, çünkü halka hizmet ettim. Bir kaç günüdür belediyeye ve bana karşı kara politika üretiyorlar. Devir aldığımızda 27 milyar borcu vardı. Bunların çoğunu ödedik. Piyasaya olan borçları ödeyerek SGK, maliye, elektrik ve personel tarafından icralık dosyaların parasını ödeyerek devlet kurumlarına olan borçları yapılandırdık. Biliyorsunuz çok zor bir sürece girdik. 51 milyon TL'lik altyapı projelerine girdik. Bu paranın yarısı hibedir. Diğer yarısını da kredilendirdik. Bulanık'ın en büyük sorunlarında bir tanesi altyapıydı. Bununda şu anda yüzde 30'unu tamamladık. Gelecek olan belediye başkanı tamamlayacak. Bulanık Belediyesinin piyasaya sadece 250 bin TL borcu kaldı. Biz bu kadar hizmet yaptık. Bulanık'ın çehresini değiştirdik. Birileri çıksın desin ki belediyenin bir katrilyon borcu var, ben kaymakamlık görevimden istifa edeceğim. Kara propaganda yapmasınlar. İftira atmasınlar. Belediye kaynağını çarçur etmedik. Az para ile çok iş yaptık. Bütün bu işleri de belediyeye gelen paralarla yaptık. Neden yirmi yılda yapılan hırsızlıkları dile getirmiyorlar. Belediyeye işçi olarak alınan, ama hiçbir zaman belediyeye gelmeyen ve her ayın 15'inde para alıyordu. Belediyenin paralarını festivallerde harcayan ve belediyenin yakıtını alıp da pancar sulayanları da biliyoruz. Belediyenin gıda paketlerinin nereye gittiğini iyi biliyoruz. Allah'a çok şükür biz belediyenin parasını çarçur etmedik ve kimseye de peşkeş çekmedik. Bize iftira etmesinler. Sizinle burada toplanmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, yapılan hizmetleri anlatmak ve dedikodulara meyil vermemek içindir. Yaptığımız hizmetlerin parasının nereye gittiğini de halkın bilmesi gerekir. Bizim zamanımızda ne kadar para geliyorsa, bizden sonrada o kadar para gelecek. Bulanık ilçesinde yaptığımız hizmetler gözler önündedir. Devletimizin parasını kimseye peşkeş çekmedik. Bulanık'ta yaptığımız hizmetlerin hepsi belediye bütçesinde yapılan işlerdir" diye konuştu.



Bulanık'ta yaşayan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ise, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Uzan'a Bulanık Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Keşke diğer belediye başkanları da sizin gibi hizmet etseydi. 20 yılda yapılmayan hizmetler yapıldı. Allah sizden razı olsun" dediler. - MUŞ

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