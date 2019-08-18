Son Dakika Haberleri: Kaymakam Uzan, bez çanta dağıttı
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Kaymakam Uzan, bez çanta dağıttı

19 dakika önce

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Kaymakam Uzan, bez çanta dağıttı, System.String[]
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşlara bez çanta dağıttı.
Kaymakam Uzan, Türkiye'de 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere ücret karşılığında verilmesi ve plastik maddelerin çevreye verdiği zararı anlatmak üzere esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Merkez Cami'nin önünde vatandaşlara plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararları anlatan Uzan, artık alışverişte bez çanta kullanılmasını istedi.
Uzan, konuşmanın ardından vatandaşlara bez çanta dağıttı.
Türkiye, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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